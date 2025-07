Vendas de carros usados sobem 13,7% em um ano

O total comercializado em junho ficou 6,7% inferior (1.437.088 unidades) em relação a maio (1.539.923). No mês de junho, o Vokswagen Gol liderou com 63.373 unidades

De janeiro a junho, 8.350.449 veículos foram vendidos em todo o Pais, um aumento de 13,7% em relação ao mesmo período de 2025 (7.343.752 veículos). O total comercializado em junho ficou 6,7% inferior (1.437.088 unidades) em relação a maio (1.539.923). Os dois dias úteis a menos no mês contaram. Os dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto).

A média diária de vendas no mês subiu para 3,1%. Com isso, o segmento alcançou a segunda melhor média diária de transferências desde 2019 com as trocas de propriedade chegando a 75.636 veículos diariamente, consolidando um novo patamar, em torno de 75.000 operações por mês.