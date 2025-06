IBGE abre 351 vagas de estágio em todo o Brasil com bolsas de até R$ 1.125,69

Estudantes do ensino superior podem se candidatar a vagas de estágio no IBGE até 1º de julho; processo é conduzido pelo CIEE / Crédito: DIVULGAÇÃO/ CIEE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), lançou o processo seletivo para 351 vagas de estágio — além de formação de cadastro reserva — em 26 unidades federativas e no Distrito Federal. As inscrições, gratuitas e online, ocorrem entre 11 de junho e 1º de julho, até às 12h (horário de Brasília), exclusivamente pelo portal do CIEE.

Carga de 20 horas semanais (quatro horas diárias): bolsa de R$ 787,98



Carga de 30 horas semanais (seis horas diárias): bolsa de R$ 1.125,69



Auxíliotransporte de R$ 10 por dia de atividade presencial



Não há previsão de auxílio-alimentação, auxílios-saúde ou vale-refeição.

Público-alvo e cursos contemplados

Podem participar estudantes a partir do 3º período dos seguintes cursos:

Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquivologia, Biblioteconomia, Biologia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Rádio e TV), Design (Gráfico, Industrial, Visual), Direito, Economia, Engenharia da Computação, Produção, Cartográfica, Software, Redes, Estatística, Geociências (Cartográfica, Geografia, Geologia, Geoprocessamento), Gestão de TI, Gestão de Políticas Públicas, Recursos Humanos, História, Letras, Pedagogia, Relações Internacionais, entre outros, totalizando 26 áreas.