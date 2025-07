Dólar sobe em meio ao feriado nos EUA e liquidez reduzida

O dólar opera em alta ante o real na manhã desta sexta-feira, 4, com ajustes de posições, após o recuo da divisa americana no mercado à vista na quinta (3), a R$ 5,4050, menor preço desde 24 de junho de 2024. A liquidez está reduzida com o fechamento dos mercados nos EUA em dia de feriado do Dia da Independência. Investidores aguardam a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o IOF e as negociações tarifárias do governo Trump antes do prazo final de 9 de julho.

Na seara política, os partidos Solidariedade, Avante, União Brasil, PP, Republicanos, PSDB, PRD e Podemos informaram que vão ajuizar uma ação pedindo ao STF que declare a constitucionalidade do decreto legislativo que suspendeu o aumento do IOF, assim como a inconstitucionalidade do decreto do governo sobre o imposto. O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), irá apresentar uma proposta legislativa para restringir quem pode recorrer ao Supremo para contestar alguma lei votada no Congresso Nacional, após o PSOL ingressar na Corte contra o decreto legislativo do IOF. Já o deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT-CE), vice-líder do governo na Câmara, conseguiu 182 assinaturas para iniciar o trâmite de uma PEC que aumenta o poder da Câmara e do Senado sobre o Banco Central. O índice de preços ao produtor (IPP) caiu 1,29% em maio, após recuo de 0,12% em abril, segundo o IBGE. Neste ano, IPP recua 1,97% e avança 5,78% em 12 meses.

A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem apontado como um dos autores da "maior invasão de dispositivo eletrônico do País" - o ataque hacker à C&M, que interliga instituições financeiras a sistema que inclui o Pix. O Santander reduziu a previsão de inflação de 5,4% para 5,1% em 2025, e de 4,8% para 4,5%, em 2026, mas elevou a Selic ao fim de 2025 de 14,75% para 15,00%, nível atual do juro básico. O subsecretário do Ministério da Fazenda Gilson Bittencourt classificou como realista o Plano Safra 2025/26, que prevê R$ 594,4 bilhões em financiamentos para produtores rurais.