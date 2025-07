Pix tem novas regras a partir desta terça; entenda as mudanças

A partir desta terça-feira, 1º de julho, o Pix , sistema de pagamentos instantâneos, terá novas regras, com foco no reforço da segurança, verificação de dados e padronização de procedimentos.

Ou seja, antes de criar uma chave Pix, é necessário concluir todo o processo de abertura da conta, incluindo validação do titular. Além disso, desde abril, o CPF ou CNPJ precisam estar em situação regular na Receita Federal para finalizar o processo.

“Com as novas medidas, será mais difícil para os golpistas manterem chaves Pix com nomes diferentes daqueles armazenados nas bases da Receita Federal. Para garantir que os participantes do Pix cumpram as novas regras, o BC irá monitorar periodicamente a conduta dos participantes, podendo aplicar penalidades para aquelas instituições que apresentem falhas nesse processo”, informam.

Também estão previstas alterações para 1º de outubro de 2025, com novas regras para portabilidade de chaves e reivindicação de posse.