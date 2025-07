Ainda é muito cedo para ver os efeitos de tarifas sobre preços, diz Andrew Bailey, do BoE

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, defendeu que ainda é "muito cedo" para ver os efeitos das tarifas sobre os preços e que atualmente há "muita incerteza" no cenário, ao participar do Fórum de Sintra, promovido pelo Banco Central Europeu (BCE), nesta terça-feira, 1. No entanto, ele mencionou que vê sinais de enfraquecimento econômico e no mercado de trabalho britânicos.

"Sempre haverá incerteza e riscos, é preciso encontrar o ponto de equilíbrio", ponderou, ao mencionar cautela com a discussão sobre taxas de juros finais. "Nossa política é restritiva no momento e a direção da taxa de juros é, atualmente, para baixo", acrescentou.