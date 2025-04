Movimentação do Porto de Fortaleza cresceu 55,8% em fevereiro

A movimentação de cargas do Porto de Fortaleza, também conhecido como Porto do Mucuripe , cresceu 55,8% em fevereiro de 2025, período em que registrou 400 mil toneladas. Os dados fazem parte do relatório divulgado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

Cerca de 70% da carga, equivalente a 8,6 milhões de toneladas, foi transportada em longo curso. Outros 30% (3,7 milhões) seguiram por cabotagem . Além disso, a carga geral operou 5,1 milhões de toneladas, com alta de 6,54% na comparação com fevereiro do ano anterior.

Milho, bauxita e fertilizantes se destacam

Entre os produtos, os destaques do mês ficaram com milho, bauxita e fertilizantes, que tiveram altas expressivas no período. Com elevação de 41,5% no segundo mês do ano, o milho apresentou o melhor resultado. Foram 1,2 milhão de toneladas do produto escoados pelos complexos portuários.

Bauxita, com 2,7 milhões de toneladas transportadas e crescimento de 13,09%, e fertilizantes, com movimentação de 3,2 milhões de toneladas e variação positiva de 13,05%, fecharam a lista dos três itens mais movimentados em fevereiro.

Alex Ávila, secretário Nacional de Portos, destacou que o Ministério de Portos e Aeroportos possui um planejamento estratégico para atender à demanda que os portos brasileiros terão nos próximos anos.