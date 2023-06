Lúcio Gomes é cotado para Companhia Docas do Ceará

Após a renúncia de Denis Bezerra à presidência da Companhia Docas do Ceará (CDC) depois de pouco mais de um mês no cargo, Lúcio Ferreira Gomes deve ser o novo presidente do órgão ligado ao Ministério da Infraestrutura e Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários.

De acordo com o colunista Carlos Mazza, Denis Bezerra foi confirmado no órgão em articulação comandada pelo PSB Nacional e pelo ministro Márcio França (Portos e Aeroportos). Poucos dias depois da posse do ex-deputado, no entanto, começaram a circular rumores de que ele seria substituído por Lúcio Gomes, a pedido de Cid Gomes.

Ainda de acordo com a coluna, Denis deverá assumir a Diretoria Financeira e de Novos Negócios da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), e que a troca no comando faz parte de um acordo político.

Lúcio Ferreira Gomes é natural de Sobral e irmão de Cid e Ciro Gomes. Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará, com especialização em Metodologia do Ensino Superior e MBA em Finanças. Exerceu o cargo de Secretário das Cidades do Governo do Ceará de 2015 a 2017 e a Secretaria da Infraestrutura do Estado de 2019 a 2022.

Em conversa com O POVO, ele disse estar aguardando a tramitação e não vai comentar sobre o órgão até ser anunciado. Ele falou também que ainda vai se atualizar sobre a situação da companhia.

Procurada, a Companhia Docas do Ceará informou que até o fim de semana trará detalhes referentes à nova presidência, e disse que o diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária, Urbano Costa Lima Filho, está respondendo interinamente pelo órgão.

Gestão Denis Bezerra

Em pouco mais de um mês no cargo, Denis empossou três diretores: Urbano Costa Lima Filho assumiu a Infraestrutura e Gestão Portuária, Ivo Novais Dias Montenegro ficou com a direção de Administração e Finanças, e José Pereira Campos Júnior foi empossado como diretor comercial.

No dia 1º de junho, foi publicado no Diário Oficial da União o aviso de leilão do terminal marítimo de passageiros para 11 de agosto deste ano. De acordo com Denis, esse leilão reafirmava o compromisso do CDC com o desenvolvimento sustentável do Porto de Fortaleza e a promoção do crescimento econômico do Ceará.

"O sucesso desse leilão abrirá novas perspectivas para o turismo marítimo, fortalecerá a economia local e trará benefícios significativos para a região Nordeste como um todo”, disse.

Segundo a coluna de Mazza, mesmo com o pouco tempo na presidência, Denis chamou a atenção de integrantes da CDC, que passaram a defender a permanência dele no órgão.

Confira a nota publicada por Denis Bezerra ao renunciar à presidência do CDC

"Em maio assumi a presidência da Companhia Docas do Ceará, compromisso que venho enfrentando com muita dedicação e trabalho sério para aumentar ainda mais o desenvolvimento econômico do nosso estado. Avançamos em questões importantes para garantir que o Porto de Fortaleza opere de forma eficiente e sustentável.

Agradeço todos os colaboradores que me acolheram e contribuíram para que pudéssemos trabalhar em harmonia nesta incrível experiência. Informo que hoje encerro a minha jornada pela Companhia Docas do Ceará.

Agora, seguirei para novos projetos, trabalhando para contribuir com o desenvolvimento do nosso país, levando meu Ceará no peito e o compromisso de fazer o meu melhor".

