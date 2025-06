Pix Automático: conheça a nova modalidade de pagamento apresentada pelo BC

O Pix Automático, nova modalidade do sistema de pagamentos instantâneos, será apresentado, nesta quarta-feira, 4 , pelo presidente do Banco Central (BC) , Gabriel Galípolo, em um evento em São Paulo. Entretanto, seu lançamento continua marcado para o dia 16 deste mês .

Além disso, a modalidade visa o aumento do uso do Pix , podendo substituir o débito automático e o boleto bancário, usados tradicionalmente, para o pagamento de despesas desse tipo. Confira abaixo como ela funcionará.

Vale lembrar que se a pessoa estiver com saldo insuficiente na data de uma cobrança, a empresa fornecedora do produto ou serviço poderá realizar novas tentativas de iniciar a transação de Pix Agendado. Além disso, esse método de pagamento pode ser cancelado a qualquer momento pelo pagador .

Pix Automático: BC anuncia as vantagens para as empresas e os consumidores

De acordo com o BC, com a modalidade, as empresas que devem conseguir diminuir os custos de cobrança, pois a operação independe de convênios bilaterais, como ocorre atualmente no débito em conta, e usa a infraestrutura já criada para o funcionamento do Pix.

Além disso, a autarquia aponta que é possível haver uma redução da inadimplência e um aumento na base de clientes dos empreendimentos, já que os pagamentos ficarão programados na conta do indivíduo e há uma margem muito grande de pessoas, 160 milhões, que são usuárias do Pix, o que poderá tornar a aderência aos débitos recorrentes mais acessível.

Em relação aos consumidores, a autarquia reforça a facilidade, a conveniência e controle que o método de pagamento irá gerar. Pois, o pagador terá apenas que confirmar as cobranças e, pelo aplicativo do banco, poderá definir as regras e canelar a autorização quando desejar.