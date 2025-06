Edital de até US$ 265 mil para soluções urbanas é lançado em Fortaleza

O público-alvo são empresas e organizações da área de inovação e tem como objetivo desenvolver soluções inovadoras para os diversos modos de transporte , com foco na redução dos desafios enfrentados por regiões com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

A Prefeitura de Fortaleza , por meio da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), lançou um edital de US$ 265 mil para propostas de mobilidade urbana nesta segunda-feira, 30, para a área do Grande Siqueira.

Serão selecionadas até três propostas, com o apoio da Toyota Mobility Foundation (TMF) e do WRI Brasil. Conforme os dados apresentados no edital, o tempo médio de deslocamento casa-trabalho para moradores da periferia pode ser até 60% maior do que para aqueles em áreas centrais.

As propostas devem ser sustentáveis (financeira, social e ambientalmente) e incluir grupos vulnerabilizados, como Pessoas com Deficiência (PcDs), idosos, crianças e gestantes. Também devem abordar um ou mais dos seguintes eixos de atuação:

A participação está aberta a entidades com ou sem fins lucrativos, formalmente constituídas no Brasil e com CNPJ válido e ativo. Todos os integrantes das entidades devem ser maiores de 18 anos.

Outro ponto é que as inscrições podem ser feitas individualmente (por uma entidade com CNPJ válido) ou em equipe (duas ou mais entidades em parceria). Em caso de inscrição em equipe, uma das entidades será designada como responsável.

Em ambas as modalidades, um coordenador de projeto, obrigatoriamente brasileiro, deve ser indicado para gerenciar todas as fases da participação. As inscrições devem ser submetidas via plataforma online do Desafio Mobilidade Cidadã.