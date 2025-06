Com 192 vagas, provas do concurso da PF serão aplicadas neste domingo, 29

Os locais para a realização dos exames foram disponibilizados no dia 20 deste mês e podem ser conferidos no site da banca organizadora , Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

As provas objetivas e prova discursiva do concurso público da Polícia Federal (PF) , referente ao preenchimento de 192 vagas voltadas à área administrativa, serão aplicadas neste domingo, 29 .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A aplicação das provas será dividida em dois horários, dependendo da escolaridade exigida pelo cargo escolhido pelo participante. De manhã, das 8h30min às 13h, serão as oportunidades de nível superior e, à tarde, 15h30min às 20h, serão as de nível médio.

Concurso Polícia Federal: Confira detalhes do certame

As oportunidades oferecidas no concurso da PF são de nível médio (100 vagas) e superior (92 vagas). Além disso, vale destacar que 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros.

No que concerne à remuneração, ela pode chegar a R$ 11 mil, a depender da posição escolhida, sendo 14 de nível superior e um de nível médio. Veja quais abaixo: