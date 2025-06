Banco Mundial alerta para aumento da pobreza extrema em países afetados por conflitos

A pobreza extrema está crescendo mais rapidamente nos 39 países atingidos por conflitos e instabilidade do que em qualquer outro lugar do mundo, segundo relatório do Banco Mundial divulgado nesta sexta-feira. A instituição afirma que essas nações estão sofrendo retrocessos graves em indicadores sociais e econômicos e alerta que "a frequência de conflitos atingiu o maior nível em 25 anos".

"Desde 2020, o PIB per capita dessas economias encolheu, em média, 1,8% ao ano", enquanto outros países em desenvolvimento cresceram 2,9% ao ano, aponta o comunicado. Em 2025, cerca de 421 milhões de pessoas vivem com menos de US$ 3 por dia nessas regiões, mais do que no resto do mundo somado. Até 2030, a estimativa é que esse número chegue a 435 milhões, ou quase 60% de toda a população em extrema pobreza do planeta.