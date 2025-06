Dólar recua a R$ 5,48 na contramão do exterior e fecha a semana em baixa de 0,76%

Após operar em queda firme pela manhã, com mínima a R$ 5,4600 (-0,70%), o dólar à vista desacelerou o ritmo de baixa ao longo da tarde e encerrou a sessão desta sexta-feira, 27, na casa de R$ 5,48. Operadores atribuíram a perda de fôlego do real, sobretudo, ao fortalecimento da moeda norte-americana no exterior e à alta das taxas dos Treasuries, após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que encerrou as negociações comerciais com o Canadá. Houve também certo desconforto com declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista à GloboNews, em momento marcado por atritos entre o Congresso e o governo. Haddad descartou a possibilidade de alterar as metas fiscais, mas não deu sinais de que o governo pretende cortar gastos e disse que o clima político não colabora para um alívio no Orçamento. Afirmou ainda que o governo pode judicializar a derrubada do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) pelos parlamentares.

No fim do pregão, o dólar à vista era negociado a R$ 5,4829, em queda de 0,29%. A moeda termina a semana com perdas de 0,76%, o que eleva a desvalorização acumulada em junho a 4,14%. No ano, o dólar recua 11,28% em relação ao real, que apresenta o melhor desempenho entre divisas latino-americanas. A consultoria MCM 4intelligence afirma que, além do ambiente externo favorável, o real se beneficia do "significativo" diferencial de juros internos e externos, que sustenta as operações de carry trade. Em evento pela manhã, o diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, afirmou que um debate sobre corte da taxa Selic, que na semana passada foi elevada de 14,75% para 15%, ainda está muito distante dentro do Comitê de Política Monetária (Copom). Parte da queda do dólar pela manhã foi atribuído à leva de indicadores divulgados nesta sexta-feira atestando moderação da inflação em um ambiente de atividade bastante saudável. A Pnad contínua do trimestre encerrado em maio mostrou queda da taxa de desemprego, ao passo que o IGP-M de junho apresentou deflação acima da esperada.

Para a MCM 4intelligence, parte do desempenho do real neste ano reflete uma "nítida melhora na percepção de risco do Brasil relativamente a outros mercados emergentes". Além da menor exposição do país ao tarifaço de Trump, o Brasil tem um histórico de crescimento nos últimos anos que "contrasta com fragilidades observadas em pares". Embora tenha revisado recentemente para baixo a previsão de taxa de câmbio no fim do ano, de R$ 5,80 para R$ 5,70, a consultoria afirma que mantém visão cautelosa em torno do comportamento da moeda brasileira ao longo do segundo semestre. "A fragilidade fiscal tem sido agravada pelo acirramento da disputa político-eleitoral antecipada, materializada na rejeição pelo Congresso das recentes medidas de ajuste tributário propostas pelo Executivo", afirma a MCM 4intelligence. "Em meio à crise de popularidade do governo, esse cenário de confronto tende a persistir e potencialmente se intensificar. O resultado deve ser a perda parcial do vigor recente da moeda brasileira ao longo dos próximos meses."