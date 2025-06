O POVO conquista 18º Prêmio Imprensa de Educação ao Investidor

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

O repórter de Economia do O POVO, Samuel Pimentel, recebeu nesta quarta-feira, 25, em São Paulo, o 18º Prêmio Imprensa de Educação ao Investidor. A iniciativa, promovida pelo comitê de educação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), reconhece publicamente as reportagens que informam a população sobre conceitos básicos de finanças pessoais, planejamento financeiro e investimentos.

"Estou muito feliz de receber esse prêmio porque essa temática é muito cara para mim. Duplamente feliz por conseguir mostrar o potencial do Ceará na educação financeira e fiscal, o que demonstra que estamos dando passos importantes para formação de uma sociedade mais crítica e bem informada sobre a importância dos impostos, da boa relação com o dinheiro para obter consciência em relação às finanças pessoais e investimentos", afirmou Samuel.

Publicada em dezembro de 2024, a reportagem do O POVO mostra que mesmo em meio a um cenário econômico desafiador, de alta da inadimplência e encarecimento do crédito, o Ceará vem se destacando no país ao cuidar da educação financeira das novas gerações.

Confira aqui a matéria premiada

A partir do desenvolvimento de turmas para formação nos conceitos de educação fiscal e financeira, mais de 4,3 mil estudantes cearenses conquistaram medalhas na Olimpíada do Tesouro Direto.