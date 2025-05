Taxas de juros sobem com dados fortes de atividade, mas exterior limita alta nas longas

Os juros futuros avançaram, pressionados principalmente pela agenda econômica, com a Pnad Contínua e dados de crédito, que sugere atividade ainda aquecida no segundo trimestre. Os indicadores não chegaram a alterar o quadro de apostas para a Selic no Copom de junho, mas reduziram a expectativa de corte ainda este ano. A ponta longa subiu menos, com o impacto do risco fiscal sendo amenizado pela queda dos rendimento dos Treasuries e enfraquecimento do dólar.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 14,755%, de 14,726% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2027 subiu a 14,04%, de 13,92% ontem. O DI para janeiro de 2029 terminou com taxa de 13,52%, de 13,46% ontem no ajuste.