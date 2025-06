Lanlink abre 54 vagas em 11 estados, Distrito Federal e na modalidade remota

A Lanlink, empresa brasileira com 36 anos de atuação no setor de tecnologia da informação, está com 54 vagas de emprego abertas. As oportunidades estão distribuídas em 11 estados, no Distrito Federal e também na modalidade remota, permitindo a participação de candidatos de qualquer localidade do País.



Com sede no Ceará, o Estado concentra 18 das vagas disponíveis nesta rodada de contratações. Os demais postos estão espalhados por Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, São Paulo, Tocantins e pelo Distrito Federal.