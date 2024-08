Lanlink dá dicas de como potencializar o uso do Copilot 

A Lanlink, empresa com 35 anos no mercado de tecnologia da informação, vem trabalhando junto aos seus clientes formas de inserir e potencializar o uso da ferramenta.

O Copilot sempre respeita a privacidade do usuário e de seus dados. “Qualquer arquivo, imagem, áudio ou vídeo que passar pelo Copilot será apenas de seu conhecimento. Essa garantia nos deixa livres para aprender a usar no nosso ritmo, pois se errarmos é só refazer a pergunta, melhorar a orientação até obter o que precisamos”, complementa.

A nova realidade é que fazemos reuniões online aos montes. Caso perca uma reunião, é possível pedir um resumo e apontar as decisões tomadas a partir da gravação. Basta entrar na reunião, abrir o chat e clicar no ícone do Copilot do lado direito superior da tela. Assim, ao invés de assistir a reunião ao vivo, o usuário consegue ler em segundos o que foi tratado, quem falou o quê e tarefas que ficaram definidas, por exemplo.

· Outlook – Buscas e redação

E aquela planilha, daquela pessoa, enviada por e-mail ano passado, que preciso agora? Ao invés de fazer vários tipos e filtros de pesquisa, basta dizer ao Copilot “localize para mim os e-mails de Fulano que tenham planilha em anexo e que foram enviados nos últimos três meses do ano passado”. Pronto! Ele irá listar todos os e-mails de Fulano que atendem os requisitos escritos.