Dólar no fim de 2025 passa de R$ 5,77 para R$ 5,72, aponta Focus

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2025 caiu de R$ 5,77 para R$ 5,72. Um mês antes, era de R$ 5,80. A estimativa intermediária para a moeda americana no fim de 2026 permaneceu em R$ 5,80. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,90.

A projeção para o dólar no fim de 2027 caiu de R$ 5,80 para R$ 5,75, após cinco semanas de estabilidade. A mediana para o fim de 2028 se manteve em R$ 5,80 pela terceira semana consecutiva. Quatro semanas atrás, estava em R$ 5,82.