Quando cai o salário? Veja qual é o 5° dia útil de julho de 2025

Previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) , o prazo não corresponde necessariamente ao dia 5 do mês, já que considera apenas os dias úteis — de segunda a sábado — e desconsidera domingos e feriados .

De acordo com o artigo 459, parágrafo 1º da CLT, o salário deve ser pago até o quinto dia útil do mês subsequente ao trabalhado. Isso significa que o salário referente ao mês de junho deve ser depositado até o 5º dia útil de julho.

Em julho de 2025, o quinto dia útil será no sábado, 5 de julho, mas algumas empresas podem optar por antecipar o pagamento para a sexta-feira , 4 de julho, especialmente para evitar movimentações bancárias no fim de semana.

5° dia útil de julho de 2025: empresas devem cumprir o prazo

O não cumprimento do prazo de pagamento pode gerar penalidades para o empregador. Atrasos podem resultar em autuações da Secretaria de Trabalho e, em casos mais graves ou reincidentes, processos movidos pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

Manter a pontualidade no pagamento dos salários é essencial para garantir os direitos dos trabalhadores e manter a confiança na relação entre empregador e empregado.

Calendário do quinto dia útil em 2025

Confira as datas estimadas do quinto dia útil ao longo do ano, com base no calendário de Fortaleza: