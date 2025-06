Brasil vai tentar segurar impacto da guerra com política de preço da Petrobras

Secretário ainda comenta que é necessário considerar o risco da guerra sobre a inflação / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira, 23, que as medidas de mitigação, como a política de preços da Petrobras, são bem-vindas para este cenário de possível elevação do preço do petróleo devido aos desdobramentos do ataque dos Estados Unidos a instalações nucleares no Irã, ocorrido no fim de semana. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "O preço do petróleo tende a subir, apesar de a gente já ter visto nos últimos dias, nas últimas semanas, alguma compra de petróleo que pode amortecer a subida nesta semana. Mas nós vamos acompanhar de perto. Acho que algumas mitigações, como a política de preços da Petrobras, são bem-vindas nesse momento", afirmou, durante entrevista à Rádio CBN.