Planos de saúde são reajustados em até 6,06% pela ANS; entenda

Esta mudança é válida entre maio de 2025 e abril de 2026 e considera os contratos de aproximadamente 8,6 milhões de beneficiários, o que representa 16,4% dos 52 milhões de consumidores do setor no Brasil.

Além disso, o percentual definido é acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) nos últimos 12 meses (5,32%). Porém, a ANS reforça que não é correto comparar esses índices, já que a inflação mede a variação de preços de produtos e serviços e o reajuste de planos de saúde é “de valor”.

"Isso inclui tanto o custo dos procedimentos quanto a frequência com que os beneficiários utilizaram os serviços. Nosso objetivo é garantir equilíbrio ao sistema: proteger o consumidor de aumentos abusivos e, ao mesmo tempo, assegurar a sustentabilidade do setor."

Ou seja, o percentual calculado pelo órgão considera aspectos como as mudanças nos preços dos produtos e serviços da área, bem como as mudanças na frequência de utilização.

Entenda como o reajuste será aplicado

A partir do anúncio do teto máximo de reajuste, os beneficiários devem ficar atentos aos boletos de pagamento e observar se o percentual aplicado é igual ou inferior ao definido pela ANS (6,06%).

Além de verificar se a cobrança com o índice de reajuste está sendo feita a partir do mês de aniversário do contrato, que é o mês em que o contrato foi firmado.