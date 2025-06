Vazamentos de dados: o que fazer para proteger suas senhas

Segundo o colunista de Tecnologia do O POVO e Rádio O POVO CBN , Hamilton Nogueira , o que torna o caso tão grave é não apenas a quantidade de dados, mas o tipo de acesso que oferecem — incluindo redes privadas virtuais (VPNs), usadas por empresas e órgãos de imprensa. “Ter acesso a uma VPN pode significar entrada em centenas ou milhares de servidores. É muito mais do que uma conta de e-mail”, alerta.

Diante disso, a recomendação é partir do princípio de que as credenciais já estão comprometidas. “Você precisa ter uma postura de começar do zero. Fazer varredura nos dispositivos, trocar senhas e revisar todos os filtros de segurança.” Para o especialista, o uso do duplo fator de autenticação se tornou obrigatório: “É o novo filtro solar, ninguém pode ficar sem.”



O cenário se complica ainda mais com o avanço da inteligência artificial, que permite a criação de golpes mais convincentes e sofisticados. “Antes, alguém simulava um sequestro com uma mensagem. Agora, com IA, é possível forjar uma voz perfeita, uma imagem realista. Isso potencializa o crime digital”, explica. Para ele, a privacidade total já não existe. O essencial é agir com consciência e proteção constante, tanto no uso pessoal quanto no ambiente corporativo.

Entre as medidas imediatas recomendadas por especialistas estão: