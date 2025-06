Shopping em Fortaleza já soma 20 inaugurações e 5 contratos em assinatura; veja lojas

O empreendimento ainda está com mais 5 contratos em assinatura. E no ano, já foram inauguradas 12 novas lojas / Crédito: FERNANDA BARROS

O Shopping Iguatemi Bosque registra uma movimentação significativa em 2025 com a abertura de novas lojas e quiosques. Somente neste ano, já soma 20 lojas inauguradas, 5 contratos em assinatura e 12 operações no mall. Entre as mais recentes estão Maranno, NBA Store, My Gloss, Rommanel e Pittucio. O centro comercial também se prepara para receber marcas como: Hugo Boss;

Deep;

Linge;

Loungerie; Entre elas, uma nova unidade da Track&Field.

A abertura no Iguatemi representa o início de uma nova fase para a empresa, voltada à ampliação de mercado. “Essa ativação marca o primeiro passo do nosso projeto de expansão. Acreditamos que levar a Buq Care para novos mercados é também ampliar o alcance da nossa proposta de valor”, destaca a marca.

A Buq Care desenvolve produtos voltados ao cuidado pessoal, como séruns, perfumes e hidratantes. A linha busca atender demandas cotidianas de cuidado sem complexidade, com foco no bem-estar físico e emocional. A atuação presencial é um desdobramento da estratégia digital da empresa, que já vinha consolidando engajamento com público jovem, especialmente nas redes sociais.

A marca também destaca o papel do autocuidado como parte central de sua identidade. “Para nós, o autocuidado vai além da estética. Ele representa um ato diário de amor próprio e presença”, afirma a assessoria.