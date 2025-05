Gi Beleza se destaca como opção em acessórios para beleza no mercado cearense

Com crescimento expressivo no primeiro trimestre, a marca aposta em produtos de alto giro e soluções eficientes para o setor. Qualidade e parceria com o os clientes são os principais motivos desse ótimo resultado.

Há 25 anos no mercado, a Gi Beleza vem, a cada ano, se destacando pela qualidade dos produtos que entrega. A fabricante de acessórios para beleza é uma das principais indústrias do setor em atuação no Ceará e apresenta um mix de produtos variados, desde o setor de depilação e manicure até a área de descartáveis e itens de proteção para serviços estéticos.

“Nossa fábrica nasceu com o propósito de oferecer acessórios para beleza. Enxergamos que mais do que produtos, nós entregamos saúde e bem-estar para as pessoas. Investimos em tecnologia, matéria-prima de excelência e um rigoroso controle de produção para garantir segurança, durabilidade e eficiência. Hoje, somos parceiros de diversos distribuidores e lojistas que buscam uma relação comercial baseada na confiança. Estamos prontos para atender distribuidores e pontos de venda em todo o Brasil com flexibilidade e compromisso.”, destaca João Freire.

O mix de produtos da Gi Beleza pode ser encontrado nas principais lojas de cosméticos, mercados e farmácias, com destaque para as redes IAP Cosméticos e Assaí Atacadista. Além de estar presente em 96% dos municípios cearenses através do maior distribuidor do estado (DAG Distribuidora).

No primeiro trimestre de 2025, as vendas da Gi Beleza para lojas de cosméticos fora do Estado apresentaram um crescimento de 45,09%, comparado ao primeiro trimestre do ano passado. O número reflete a capacidade da indústria de expandir suas operações e atender a uma demanda crescente, não só no Ceará, mas em outros estados do Brasil, em especial no Nordeste.

A expansão da Gi Beleza tem sido acompanhada por parcerias de destaque, como a DAG Distribuidor, com mais de 400 representantes no Ceará, e a IAP Cosméticos, com 53 lojas em todo o Brasil. Além disso, a presença no Assaí Atacadista nos estados do Piauí, Ceará e Maranhão, e o apoio de redes como Exalla Cosmeticos, em Fortaleza (CE), o Bazar do Cabeleireiro, em Recife (PE), as Lojas Kollinas em Caruaru (PE) e a Sempre Bella, em Parnaíba (PI), tem garantido um fortalecimento contínuo da marca.

Com um olhar atento ao futuro, a empresa se prepara para continuar sua trajetória de crescimento e inovação. "Nosso foco é continuar crescendo e expandindo nossa presença em todo o Brasil. Sabemos que a demanda por produtos de beleza de qualidade só tende a aumentar, e estamos prontos para atender a essa necessidade com excelência", indica João Freire.

Confira o catálogo completo: Clique aqui para baixar o PDF.





Gi Beleza

Instagram: @gibelezaoficial

Site: gi.ind.br/beleza/

WhatsApp: (85) 98153 4545