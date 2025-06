Haddad defende ajuste fiscal sem impacto para trabalhadores e baixa renda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as novas medidas fiscais e tributárias propostas pelo Governo Federal não trarão impacto para trabalhadores nem para pessoas de baixa renda / Crédito: Diogo Zacarias/ Divulgação/ Ministério da Fazenda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os trabalhadores e a população de baixa renda não serão afetados pelas novas medidas fiscais anunciadas pelo Governo Federal.

As propostas, que incluem decretos e medidas provisórias já enviadas ao Congresso Nacional, visam aumentar a arrecadação, corrigindo distorções tributárias e eliminando isenções que beneficiam setores altamente lucrativos. Entre os principais alvos estão as plataformas de apostas online, fintechs e fundos financeiros isentos.



Durante audiência na Câmara, o ministro também respondeu a críticas de setores como o agronegócio e a construção civil, que alegam possível prejuízo com a tributação de 5% sobre rendimentos de Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e do Agronegócio (LCA), hoje isentas. ] Para Haddad, a maior parte desses benefícios fiscais é absorvida por agentes financeiros, e não chega ao produtor ou ao setor produtivo. Ele também citou o programa Minha Casa, Minha Vida e o Plano Safra como evidência de que o Governo mantém apoio ativo às duas áreas.

A audiência também foi marcada por um embate entre Haddad e deputados da oposição. Nikolas Ferreira (PL-MG) e Carlos Jordy (PL-RJ) criticaram as medidas fiscais, alegaram aumento de carga tributária e mencionaram superávit no governo anterior. Após fazerem suas falas, ambos se retiraram da sessão antes da resposta do ministro.