Congresso Nacional recebe projeções para denunciar o abandono de animais no Brasil

As imagens projetadas nos edifícios do Legislativo nacional mostraram animais resgatados em diferentes regiões e estados do país. Entre os animais, destacaram-se os cães Rachel e Pipoca, resgatados nas ruas de Fortaleza. Após o resgate, os animais passaram por tratamento veterinário e estão em lar temporário, aguardando a adoção.

Como parte do Dezembro Verde, mês de conscientização sobre o abandono de animais, foram projetadas mensagens da campanha nas torres do Congresso Nacional, em Brasília, na noite da última quarta-feira, 11. A ação foi organizada pelo deputado federal Célio Studart (PSD).

O abandono de animais domésticos é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo, além de envolver questões éticas e de respeito ao direito dos animais previsto na Declaração Universal dos Direitos dos Animais das Nações Unidas (ONU).

Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 30 milhões de animais vivem em situação de desamparo nas ruas do país. Apenas em Fortaleza as estimativas são de 50 mil animais vivendo na rua.

“Esses animais, ao serem abandonados, enfrentam todo tipo de sofrimento, como violência, doenças e a reprodução descontrolada. A implementação de políticas públicas eficazes, como o controle populacional por meio da castração, além da punição para quem pratica o ato, são essenciais para combater esse problema”, comenta Studart.



Com as férias e festas, os casos de abandono tendem a aumentar. Entretanto, vale destacar que, no país, o abandono de animais é crime desde 1998 e tem pena que pode chegar a cinco anos de prisão. A morte do animal em decorrência do abandono aumenta a pena de um sexto a um terço.