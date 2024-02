Elmano se reúne com ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em Brasília

Agenda do governador do Ceará na capital federal tem série de compromissos entre hoje, 22, e amanhã, 23

Conforme O POVO apurou, a conversa com o chefe da economia no governo Lula deve ser relacionada à política de incentivos fiscais e energias renováveis.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) , cumpre uma série de agendas em Brasília, entre hoje, 22, e sexta-feira, 23. Um dos encontros será com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad .

Participam do encontro, além do ministro e do chefe do Executivo estadual, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron de Oliveira; a subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais do Ministério da Fazenda, Suzana Braga.

Na comitiva do Ceará, foram os secretários da Fazenda, Fabrízio Gomes; do Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho; o procurador-geral do Estado, Rafael Machado, o secretário da Casa Civil, Max Quintino; e o secretário executivo da Indústria, Joaquim Rolim.

Na reunião, que durou entre 10h e 11 horas na sede da Fazenda, houve espaço para falar sobre a política de hidrogênio verde. Os políticos receberam os empresários Luis Viga, CEO da Fortescue no Brasil, e Sebastián Delgui, gerente regional de Relações Governamentais da Fortescue na América Latina.

A Fortescue é a empresa com projeto de produção de hidrogênio verde mais adiantado no hub de H2V no Complexo do Pecém, no Ceará.

Na capital federal, Elmano ainda tem reuniões com os ministros da Justiça, Ricardo Lewandowski, e da Saúde, Nísia Trindade, além de encontro no Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Na tarde desta quinta-feira, 22, ele ainda participa da cerimônia de posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino.