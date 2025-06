Guerra Israel e Irã: Petróleo, frete, inflação e fertilizantes impactam Brasil

O transporte rodoviário é o mais usado no País para a locomoção de mercadorias / Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Com uma nova ofensiva iniciada há quatro dias, a escalada do embate entre Irã e Israel tem impactos em diversos segmentos da economia. Petróleo (combustíveis), frete, inflação e fertilizantes são algumas frentes que refletem no Brasil. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Um exemplo é que, na última sexta-feira, 13 de junho, apenas algumas horas após o início do conflito, o barril de petróleo tipo Brent (referência global) chegou a US$ 74, enquanto no dia 12 estava por cerca de US$ 69, com uma alta aproximada de 7%.

Assim, “qualquer interrupção ou restrição ao tráfego de navios nessa região tende a provocar uma escalada imediata nos preços internacionais do petróleo e do gás, devido ao risco de desabastecimento e ao aumento dos custos logísticos”, destaca. No cenário nacional, esse aumento no preço global do petróleo afeta o Brasil, mesmo ele sendo um grande produtor. Pois, conforme expõe o conselheiro do Conselho Regional de Economia Ceará (Corecon), Thiago Holanda, a capacidade do País de refino não supre a demanda. Um dos setores mais afetados, para o economista, é o de transportes, já que “a Petrobras, mesmo tentando suavizar a volatilidade, não consegue se descolar completamente de uma alta externa prolongada, sendo pressionada a reajustar os preços para se manter competitiva e financeiramente sustentável”.

Desta forma, o choque aparece no valor dos combustíveis. O CEO da Referência Capital ressalta que o reflexo imediado é “o aumento do preço da gasolina e, principalmente, do diesel, que representa mais de 60% dos custos do transporte rodoviário no Brasil”. Esse meio de locomoção é o modal predominante no País para o escoamento de mercadorias. Portanto, o encarecimento se estende ao frete, em “um efeito cascata sobre os preços de alimentos e outros produtos”, aponta Pedro. A produção e distribuição de alimentos, principalmente em hortifrúti, grãos e carnes tendem a sentir os solavancos na economia de forma mais rápida. Isso porque dependem fortemente desse transporte para abastecer os centros urbanos, estando, portanto, entre os setores mais sensíveis a essa alta no preço dos combustíveis.

Além disso, Pedro comenta que segmentos como construção civil, indústria de bens de consumo e comércio varejista também são impactados, já que o salto no custo logístico engloba tanto as matérias-primas quanto a distribuição dos produtos acabados. Conflito também pode afetar o agronegócio brasileiro Essa elevação no valor da logística, devido à alta do petróleo, também afeta setores cujos insumos são transportados de outros países para o Brasil, como o agronegócio. Um exemplo, segundo o conselheiro da Corecon, são os fertilizantes, pois cerca de 85% do consumido no País é importado, com uma alta dependência de locais como a Rússia, o Canadá e a China.