Irã ameaça resposta mais dura a Israel e acusa Netanyahu de sabotar negociações com os EUA

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, alertou que o país responderá com mais força caso os ataques de Israel se intensifiquem. "As respostas do Irã se tornarão mais decisivas e severas" se as ações hostis persistirem, afirmou o mandatário durante reunião de gabinete em Teerã, segundo informações da Reuters.

Já o ministro das Relações Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, em comunicado nesta segunda-feira, 16, criticou o premiê israelense, Benjamin Netanyahu. "Ele é um criminoso de guerra procurado. Também é um trapaceiro que, por quase três décadas, enganou presidentes dos EUA para que entrassem em guerras a serviço de seus objetivos", disse.