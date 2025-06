Brasil terá acesso a financiamento de R$ 1,3 bi do Fundo de Investimento Climático, diz MME

O Brasil receberá o total de R$ 1,3 bilhão no âmbito de um programa inédito com foco na descarbonização na indústria, promovido pelo Fundo de Investimentos Climático (CIF, na sigla em inglês), de acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME). A pasta menciona a destinação de recursos para as tecnologias limpas e de economia circular, como hidrogênio e materiais de baixo carbono.

Na sexta-feira passada, o CIF informou em nota que Brasil, Egito, México, Namíbia, África do Sul, Turquia e Uzbequistão foram convidados a participar do programa de investimento de US$ 1 bilhão, iniciativa dedicada à redução de emissões industriais de gases de efeito estufa (GEE) em países em desenvolvimento. A disponibilização inicial de US$ 1 bilhão para os países pode escalonar para US$ 12 bilhões, com a participação do setor privado, segundo o Fundo.