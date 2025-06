Concursos Ceará: 12 editais com inscrições abertas e salários de até R$ 15 mil

Mais de 1,2 mil vagas em concursos e seleções estão abertas no Ceará, entre certames locais e nacionais. Confira as oportunidades

Quem pretende seguir carreira no serviço público, tem atualmente vários editais com inscrições abertas. São mais de 1,2 mil vagas para concursos e processos seletivos em diversas cidades do Ceará, além de provas de caráter nacional. Os salários podem chegar a R $ 15.128,26 , que é o caso do concurso do Tribunal de Contas da União (TCU).

O concurso da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (EsFCEx) oferece 231 vagas de nível superior, com remuneração inicial de R$ 8.245.

As oportunidades estão em diversas áreas de atuação nos certames nacionais, estaduais e municipais, que possuem vagas com seleção aberta até mesmo para cursos .

As inscrições estão abertas até 20 de junho , com taxa de participação de R$ 150. As provas serão realizadas no dia 20 de julho. As oportunidades são para matrícula em 2026.

As oportunidades exigem formação superior. Com jornada entre 100 e 200 horas mensais, o cargo de professor de educação básica tem salário mensal de R$ 2.290,28 a R$ 4.580,57.

A Procuradoria do Município de Itaitinga está oferecendo oportunidades de nível superior e de remuneração no valor de R$ 3.600,00. São 5 vagas imediatas para a carreira jurídica de Procurador. As inscrições vão até 22 de junho de 2025 no site da banca Consulpam . É necessário Ensino Superior em Direito e ter registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Secretaria de Educação de Itaitinga (270 vagas)

Com 270 vagas imediatas, a Secretaria de Educação do município de Itaitinga oferta oportunidades de nível superior. Além das 270 vagas, a secretaria oferta 30 vagas para cadastro reserva, para a carreira da educação. Os cargos disponíveis têm remunerações variam de R$ 2.290,28 a R$ 4.580,57.

Professor da Educação Básica – 200 horas – R$ 4.580,57 - 225 vagas

Professor da Educação Básica – 100 horas – R$ 2.290,28 - 45 vagas

As inscrições estão abertas no site da banca Consulpam até 22 de junho de 2025, mediante taxa de R$ 145,00. A aplicação das provas será em 27 de julho de 2025.

Guarda Municipal de Icó (15 vagas)

As inscrições para Guarda Civil Municipal do município de Icó vão até 29 de junho de 2025 no site da banca Universidade Patativa, mediante taxa de R$ 120,00 a R$ 150,00. O cargo, que é de nível médio, tem a remuneração de R$ 1.518,00.

IME (35 vagas)

O Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Ativa do Quadro de Engenheiros Militares (CFRM), por meio do Instituto Militar de Engenharia (IME), está com 35 vagas abertas.

As inscrições estão abertas e vão até o dia 9 de julho, exclusivamente pelo site do IME. A taxa é de R$ 150.

Ao assumir, a patente é de primeiro-tenente da reserva de 2ª classe, com soldo inicial de R$ 8.245. Se aprovado, será militar no Quadro de Engenheiros Militares (QEM) e pode ascender até general de Divisão.

As especialidades disponíveis são:

Engenheiro Cartográfico (2 vagas)

Engenheiro da Computação (7 vagas)

Engenheiro de Comunicações (4 vagas)

Engenheiro Eletrônico (3 vagas)

Engenheiro Eletricista (4 vagas)

Engenheiro de Fortificação e Construção (Engenharia Civil) (8 vagas)

Engenheiro de Materiais (1 vaga)

Engenheiro Mecânico (2 vagas)

Engenheiro Químico (1 vaga)

Engenheiro de Produção (1 vaga)

Engenheiro Aeronáutico (1 vaga)

Engenheiro Nuclear (1 vaga)

Os requisitos para participar são:

Ser brasileiro nato

Ter no máximo 26 anos no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano da matrícula (ano seguinte ao do concurso)

Ter concluído, até o ato da matrícula, a graduação em Engenharia plena, em área de objeto do concurso, que o habilite ao exercício da profissão

Ter altura mínima de 1,60 m, para os candidatos do sexo masculino ou, se do sexo feminino, a altura mínima de 1,55 m

Atender a diversos requisitos físicos e legais exigidos pelo Exército.

IME (100 vagas)

Estão abertas as inscrições, até 9 de julho, de 100 vagas para os Cursos de Formação e Graduação de Oficiais do Quadro de Engenheiros Militares do Instituto Militar de Engenharia (IME)

O Comando do Exército, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), cobra taxa de R$ 140 para os seguintes editais:

No primeiro ano, alunos da ativa e da reserva terão fardamento, alimentação, assistência médica, dentária e psicológica, alojamento e soldo inicial de R$ 1.334.

Os requisitos são:

Ser brasileiros natos

Ter entre 16 e 21 anos (reserva) ou até 22 anos (ativa)

Ter concluído o ensino médio

Ter altura mínima de 1,60 m, para candidatos do sexo masculino, e 1, 55 m se do sexo feminino

Estar em dia com obrigações eleitorais e militares

Cumprir requisitos físicos e morais estabelecidos em edital

Inscrição e classificação

TCU (40 vagas)

O Tribunal de Contas da União (TCU) está com inscrições abertas até as 18 horas do dia 17 de junho, por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe, para concurso de técnico federal de Controle Externo (TEFC).

A taxa para concorrer a uma das 40 vagas mais formação de cadastro de reserva é de R$ 70. A remuneração prevista é de até R$ 15.128,26, com jornada de 40 horas semanais.

Os requisitos são ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos, nacionalidade brasileira ou portuguesa, aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo e outros requisitos do edital.

AMT (40 vagas)

Estão reabertas as inscrições, até o dia 22 de junho, para o concurso público da Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) de Eusébio para o cargo de agente municipal de trânsito. A oferta é de 40 vagas.

Das oportunidades, 10 são imediatas, sendo sete de ampla concorrência, duas para candidatos negros e uma para pessoas com deficiência. Já o restante é para a formação do cadastro reserva.

O certame requer ensino médio completo e carteira de motorista nas categorias A e B, que permite a condução tanto de motos quanto de carros.

No que concerne à remuneração, ela é de R$ 1.518 para uma carga horária de 40 horas semanais.

Para participar, o interessado deve se inscrever no site oficial da banca organizadora, o Instituto Consulpam. O valor da taxa é de R$ 130.

Prefeitura de Fortaleza (45 vagas)

A Prefeitura de Fortaleza abriu processo seletivo para contratar 45 profissionais de nível superior, com licenciatura.

As inscrições vão até domingo, 22 de junho, por meio do site de concursos do Executivo municipal. A taxa é de R$ 120.

A remuneração mensal prevista é de R$ 6.026,61, com carga de 40 horas semanais.

As vagas são para:

Formador da Educação Infantil (40 vagas)

Formador dos Anos Iniciais - Pedagogia (1 vaga)

Formador dos Anos Iniciais - Língua Portuguesa (1 vaga)

Formador dos Anos Finais - Língua Portuguesa (1 vaga)

Formador dos Anos Iniciais - Matemática (1 vaga)

Formador dos Anos Finais - Matemática (1 vaga)

Prefeitura de Icó (88 vagas)

A Prefeitura de Icó, a 383,11 km de Fortaleza, lançou dois concursos para 88 profissionais de nível médio técnico e superior.

As inscrições vão até as 23h59min do dia 29 de junho, por meio do site da Universidade de Patativa. As taxas variam entre R$ 120 e R$ 150.

E as remunerações vão de R$ 1.518 a R$ 6.000 por mês, com carga horária de 40 horas semanais.

O edital nº 01/2025 é para:

Agente de Trânsito (10 vagas)

Fiscal de Tributos (2 vagas)

Fiscal Sanitário (4 vagas)

Guarda Municipal (15 vagas)

Engenheiro Ambiental (2 vagas)

Engenheiro Civil (2 vagas)

Engenheiro Elétrico (2 vagas)

Engenheiro Florestal (2 vagas)

Farmacêutico (3 vagas)

Fiscal Ambiental (4 vagas)

Fonoaudiólogo (2 vagas)

Psiquiatra (2 vagas)

Terapeuta Ocupacional (2 vagas)

O edital nº 02/2025 é para:

Agente Comunitário de Saúde (24 vagas)

Agente de Endemias (12 vagas)

Prefeitura de Limoeiro do Norte (29 vagas)



A Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, no Ceará, abriu um Processo Seletivo simplificado para a contratação temporária de Diretores Escolares. As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Consulpam, do dia 12 de junho até o dia 22 de junho de 2025. A taxa de inscrição para Nível Superior é de R$ 120,00.

O salário inicial varia de R$ 4.500,00 (Nível IV) a R$ 7.000,00 (Nível I), com carga horária de 40 horas semanais para todos os níveis.

