Gripe aviária: México limita restrição de importação de frango ao Rio Grande do Sul

Já a Mauritânia anunciou a suspensão das importações de carne de frango de todo o território brasileiro, enquanto Omã interrompeu as compras provenientes do Estado do Rio Grande do Sul. Ao todo, as exportações de carne de frango de todo o território brasileiro estão suspensas para 21 destinos, segundo levantamento mais recente do ministério.

O México restringiu a proibição das compras de frango brasileiro apenas ao produto proveniente do Rio Grande do Sul, informou o Ministério da Agricultura. A decisão foi comunicada ao governo brasileiro nesta terça-feira. Até então, o país havia suspendido a entrada da carne de frango de todo o território brasileiro, após a confirmação de um caso de gripe aviária em plantel comercial em Montenegro (RS) em 16 de maio.

Estão pausados temporariamente os embarques de produtos avícolas brasileiros para China, União Europeia, Iraque, Coreia do Sul, Chile, Filipinas, África do Sul, Peru, Albânia, Canadá, República Dominicana, Uruguai, Malásia, Mauritânia, Argentina, Timor Leste, Marrocos, Índia, Sri Lanka, Macedônia do Norte e Paquistão, conforme o levantamento da pasta.

A lista inclui as nações que suspenderam as importações de produtos avícolas do Brasil e para os quais o Brasil interrompeu a certificação das exportações conforme prevê o acordo sanitário estabelecido com cada país. As suspensões temporárias e cautelares de compras de frango brasileiro de todo o território brasileiro, do Estado do Rio Grande do Sul, do município de Montenegro ou do raio de 10 km de onde o foco foi detectado estão previstas no protocolo sanitário acordado com o Brasil e os países importadores.

Há ainda 19 mercados para os quais estão impedidas as exportações de frango proveniente do Rio Grande do Sul. É o caso da Arábia Saudita, México, Kuwait, Reino Unido, Omã, Rússia, Belarus, Armênia, Quirguistão, Angola, Turquia, Bahrein, Cuba, Montenegro, Namíbia, Casaquistão, Bósnia e Herzegovina, Tajiquistão e Ucrânia.

O Japão, os Emirados Árabes Unidos, Catar e Jordânia suspenderam as compras de carne de frango e derivados do município de Montenegro (RS), onde o foco da doença foi detectado, conforme prevê o protocolo acordado pelos países com o Brasil.