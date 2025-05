Entenda as principais mudanças geradas pela MP do setor elétrico

FORTALEZA, CE, BRASIL, 29.06.2021: MP foi assinada nessa quarta-feira, 21 (Thais Mesquita/OPOVO) / Crédito: Thais Mesquita

Vale destacar que as mudanças propostas serão implantadas de forma imediata, já que o MP é um ato normativo com força de lei por até 120 dias. Assim, caso não seja aprovada pela Câmara e pelo Senado após esse prazo, as alterações perderão a validade.

Entenda abaixo as principais mudanças propostas pelo chefe do executivo federal Nova Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE)

A nova Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) prevê a gratuidade da conta de luz para famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) com renda mensal de até meio salário mínimo per capita e que consomem até 80 kWh/mês. A proposta também contempla pessoas com deficiência ou idosos no Benefício de Prestação Continuada (BPC), famílias indígenas e quilombolas do CadÚnico, e famílias atendidas em sistemas isolados por módulo de geração offgrid, ou seja, que não estão conectados à rede de distribuição elétrica nacional. Caso o consumo exceda os 80 kWh, será pago apenas o proporcional. Na prática, se gastar 100 kWh no mês, por exemplo, a pessoa terá gratuidade até os 80 kWh, e bancará a tarifa normal sobre os 20 kWh restantes.

Assim, o projetado pelo governo, é de que as mudanças no TSEE e a isenção no CDE concedam gratuidade ou descontos na conta de energia a aproximadamente 17 milhões de famílias (equivalente a cerca de 60 milhões de pessoas), com um custo anual de R$ 3,6 bilhões, que será compensado por ajustes nos outros eixos da proposta. Governo Federal antecipa para 2027 a abertura total do mercado livre de energia Outro trecho da MP dá mais liberdade de escolha para o consumidor, inclusive residencial, em relação à origem da energia que ele irá consumir, assim como já ocorre com grandes empresas. Essa maior autonomia se dará por meio da abertura total do mercado livre de energia, que antes prevista para 2028 será antecipada para 2027. Ela ocorrerá de forma gradual, para garantir o cumprimento de contratos e preparação do setor.

Indústrias e comércios a partir de agosto de 2026 e demais consumidores a partir de dezembro de 2027. No mercado livre, o usuário pode escolher não apenas de quem comprar, mas também a fonte de energia — eólica, solar, hidrelétrica ou térmica —, além de negociar preço, prazo e volume de fornecimento. A mudança representa uma transformação no modelo do setor elétrico brasileiro, que até hoje funciona, em grande parte, sob um regime regulado, no qual os consumidores são obrigados a contratar a energia das distribuidoras locais.