Dólar recua com alta de petróleo e IPCA benigno, à espera de sinais sobre tarifas

O dólar opera em baixa no mercado à vista nesta terça-feira, 10, após a desaceleração do IPCA de maio, a +0,26%, exatamente no piso das projeções dos analistas financeiros. Apesar do alívio nos preços, o Comitê de Política Monetária (Copom) ainda deve elevar a Selic novamente na reunião da semana que vem, desta vez em 0,25 ponto porcentual, avalia a Capital Economics, em relatório. Essa perspectiva favorece o carry trade e ajuda a apoiar a divisa brasileira.

A inflação medida pelo IPCA, subiu 0,26% em maio, desacelerando ante os 0,43% registrados em abril, segundo o IBGE. As projeções dos analistas variavam entre 0,26% e 0,43%, com mediana de 0,34%. No acumulado do ano, a inflação soma 2,75%, e em 12 meses, 5,32%, dentro das expectativas do mercado.