Justiça fecha acordo de R$ 8,9 milhões a 469 trabalhadores de gasoduto no Ceará

O acordo foi proposto pelo MPCE e o valor foi destinado ao pagamento de obrigações trabalhistas, danos morais coletivos e indenizações / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

A Justiça do Trabalho fecha acordo de R$ 8,9 milhões que beneficia 469 trabalhadores que atuaram na construção do gasoduto Gasfor-II, na Região Metropolitana de Fortaleza. A conciliação foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho no Ceará (MPT-CE) e homologada pela 3ª Vara do Trabalho de Fortaleza. A ação foi movida contra a Egesa Engenharia S/A, empresa subcontratada pela Petrobras para a execução da obra.



À época, o caso foi conduzido inicialmente pelo então procurador regional Francisco Gérson Marques, hoje subprocurador-geral do Trabalho. Ele relata que houve uma força-tarefa na Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região (PRT7) para elaboração dos cálculos individuais, com apoio de servidores da área de tecnologia da informação e contabilidade. “A PRT7 não tinha estrutura para os cálculos, então o sucesso decorreu do esforço pessoal dos servidores”, afirmou.

Entre as medidas adotadas, houve bloqueio de recursos da empresa junto à Petrobras e a posterior destinação de valores provenientes de um precatório judicial, localizado na Justiça Federal do Rio de Janeiro, à Vara do Trabalho de Fortaleza, responsável pelo processo. “Apesar da demora, o bloqueio desses valores foi essencial para constituir a base de pagamento da empresa e para o acordo que foi estipulado posteriormente”, completou Gérson Marques.