Presidente do INSS lamenta que órgão tenha entrado em casos policiais: 'Tristeza e revolta'

Presidente do órgão disse que Lula deu carta branca para resolver a questão e garantiu que nova administração do INSS está fazendo de tudo para virar a página

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, atualizou em entrevista à rádio O POVO CBN, nesta quinta-feira, 5, as ações do governo para combater a crise gerada por fraudes descobertas no órgão e disse que seu sentimento ao ver o INSS no centro de um escândalo de corrupção é de "revolta". Waller foi nomeado pelo presidente Lula (PT) no fim de abril, após o escândalo, e afirmou ter recebido carta branca do presidente Lula para sanar a crise.

"O sentimento do INSS, de estar na página policial, a vinculação INSS e corrupção é de profunda tristeza e revolta. O INSS tem décadas de prestação de serviço à comunidade, deveria estar em outra página que não a policial. O que fizeram com o INSS, com esses descontos associativos, o que foi feito ao longo dos anos, é revoltante", destacou o gestor.