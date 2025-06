Petrobras reduz preço da gasolina em 5,6% nas distribuidoras

A Petrobras anunciou a redução do preço da gasolina A para as distribuidoras em 5,6% a partir desta terça-feira, 3 de junho.

Mas vale lembrar que o produto vendido pela estatal ainda é o puro, que sai diretamente das refinarias e é entregue sem a adição de álcool etílico anidro (etanol).

Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para composição da gasolina C (comum) vendida nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,08 /litro, uma redução de R$ 0,12 a cada litro do produto.

Segundo a Petrobras, com esse reajuste, desde dezembro de 2022, o recuo de preços da gasolina para as distribuidoras chega a R$ 0,22 por litro, ou -7,3%. Já no cálculo com a inflação do período, esta queda é de R$ 0,60 por litro ou de 17,5%.

