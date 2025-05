O trabalho foi realizado pelo Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA). O animal estava machucado, segundo técnicos responsáveis pelo socorro.

Um frango-d'água-azul , ave silvestre aquática, foi resgatado em condomínio no bairro Aldeota, em Fortaleza, na tarde da última quinta-feira, 8.

A ave foi resgatada de forma segura, com os equipamentos adequados, pela equipe de policiais e foi enviada para o batalhão, onde passa por um período de triagem para posteriormente serem tomadas as devidas providências.

Evitar se aproximar ou interagir com o animal: isso pode o causar estresse e comportamentos agressivos;

Manter a distância do animal e observá-lo;

Contatar o Corpo de Bombeiros ou o Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) se avistar um animal silvestre em uma situação de risco ou que possa representar perigo para a comunidade.

Resgates

As Forças de Segurança do Ceará estão preparadas para resgatar animais, sejam eles domésticos ou silvestres, quando o socorro for acionado.

Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE): 193

Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA/PMCE): (85) 3101 3545 / 3101 3577