Hospital Unimed Fortaleza: 25 anos de cuidado e excelência

Ao longo desses anos, a Unimed Fortaleza entregou à sociedade um serviço médico de excelência e olhar personalizado para o cliente. Durante a pandemia de Covid-19, capítulo importante da história do Hospital Unimed, a importância do equipamento de saúde ficou ainda mais clara para os cearenses, pois foi um longo período de trabalho árduo, mudanças rápidas, adaptações, investimentos, dores e vitórias.

O Hospital Unimed Fortaleza, o maior do sistema Unimed Brasil e referência nacional em procedimentos de alta complexidade, completou 25 anos de história e cuidado em setembro. Com 27 mil metros de área construída, é o maior Hospital privado do Estado e traz na sua jornada um legado vanguardista e de vocação para cuidar.

Para ilustrar a complexidade do equipamento, o Hospital é referência no transplante de rim, fígado e medula, além de possuir um Centro de Imagem com equipamentos de tomografia e ressonância mais modernos da cidade e o aparelho de hemodinâmica de última geração.

Além disso, o eixo cardio-neuro foi reestruturado para agilizar os atendimentos de alta complexidade, proporcionando mais conforto e segurança no atendimento.

O Hospital Unimed Fortaleza participa do processo de acreditação com a certificadora canadense QGA, que utiliza a metodologia Qmentum International, avaliando a qualidade do atendimento e a segurança do paciente em toda a rede. Referência nacional em procedimentos de alta complexidade, o Hospital possui certificação nível Diamante, a mais elevada certificação do sistema de avaliação.