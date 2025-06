Prime Day 2025: quando acontece o principal evento da Amazon?

Prime Day retorna neste verão em mais de 20 países / Crédito: divulgação / Amazon

A Amazon ainda não anunciou as datas oficiais do Prime Day 2025, mas a expectativa é de que o evento ocorra entre os dias 8 e 16 de julho, com possibilidade de duração maior que nos anos anteriores. Tradicionalmente realizado em dois dias, o evento se estender para quatro dias de promoções. A tendência segue o padrão da Big Spring Sale de março, que passou de cinco para sete dias em sua segunda edição.

O Prime Day 2025 será realizado em mais de 20 países. Pela primeira vez, a Irlanda está na lista. A promoção também ocorrerá na Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Egito, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Luxemburgo, México, Holanda, Polônia, Portugal, Arábia Saudita, Singapura, Espanha, Suécia, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos e Reino Unido.

Prime Day 2025: descontos em várias categorias Durante o Prime Day, os consumidores podem esperar ofertas em diversas categorias, como eletrônicos, vestuário, utensílios domésticos, produtos de beleza e itens voltados ao público estudantil. Produtos da própria Amazon, como os dispositivos Echo, Fire TV e Ring, também costumam ter descontos significativos. A empresa afirmou que os descontos deste ano incluirão itens populares nas redes sociais, favoritos de criadores de conteúdo e produtos exclusivos para membros Prime.

Para aproveitar as promoções, é necessário ser assinante do serviço Amazon Prime. O plano custa US$ 15 por mês ou US$ 139 ao ano nos Estados Unidos, com preços reduzidos para estudantes e beneficiários de assistência governamental. Novos usuários podem aderir a um teste gratuito de 30 dias — o que também dá acesso às ofertas do evento. Quem optar por esse teste deve lembrar de cancelar a assinatura antes do prazo final, caso não deseje continuar com o serviço após o evento.

Possíveis tarifas sobre produtos importados podem impactar o nível de economia esperado para este ano. Mesmo assim, a Amazon reforçou seu compromisso com preços competitivos durante o Prime Day. A empresa também negou rumores sobre a inclusão de tarifas discriminadas nos preços dos produtos, após especulações surgidas em abril.