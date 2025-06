Fábrica da Solar Coca-Cola no Ceará tem produção suspensa

A suspensão das atividades será mantida apenas até que a empresa conclua as correções necessárias, já em andamento, e comprove a eliminação de qualquer risco à segurança do processo / Crédito: FERNANDA BARROS

A fábrica da Solar Coca-Cola em Maracanaú teve a produção suspensa nesta quarta-feira, 4, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). A medida foi adotada de forma preventiva após a inspeção que identificou não conformidades nos procedimentos de controle de qualidade da unidade. De acordo com o Mapa, a decisão visa proteger a saúde pública e garantir que as bebidas produzidas atendam aos padrões sanitários exigidos pela legislação brasileira. A fábrica segue interditada até que as adequações necessárias sejam concluídas.