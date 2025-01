Solar Coca-Cola lança desafios de inovação

A Solar Coca-Cola anuncia o lançamento da 3ª edição do Supernova, programa de inovação aberta que convida startups de todo o país a apresentar soluções para desafios pré-determinados. As inscrições para a edição deste ano estarão abertas de 20 de janeiro até 7 de fevereiro, AQUI NESSE LINK

O Ciclo 3 do Supernova segue uma jornada estruturada para garantir o sucesso dos negócios selecionados: a fase de Pitch Day está marcada para o dia 06 de março, quando as startups apresentarão propostas para os desafios definidos. Já nos dias 03, 09, 10, 16 e 17 de abril, os participantes avançam para uma fase de imersão, colaborando diretamente com os especialistas da Solar Coca-Cola para adaptar soluções às necessidades da empresa.

Posteriormente, as startups aprovadas entram na etapa de piloto, que será realizada entre maio e agosto, permitindo testar e validar soluções em um ambiente real. A edição deste ano culminará no Demoday, que ocorre em 01 de setembro, onde serão apresentados os resultados das inovações e as perspectivas de parceria com a Solar Coca-Cola.

As etapas permeiam quatro desafios principais: automação de indicadores QSE/ESG, interpretação de perdas por meio de inteligência artificial, criação de um portal integrado para gestão de fornecedores e o desenvolvimento de uma solução preditiva para recursos de logística. Esses desafios foram projetados para ajudar a corporação a melhorar a gestão de dados, aumentar a eficiência operacional e fortalecer a cadeia de fornecimento.