10 dicas para fazer compras online seguras no Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho, é um dos períodos mais aquecidos para as vendas em diferentes segmentos. No setor alimentício, por exemplo, 82% dos estabelecimentos esperam faturar mais do que no ano passado e a maioria projeta um crescimento de até 20%, segundo a pesquisa da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes).

Esse aquecimento do mercado também se reflete nas compras online. Contudo, o ambiente digital, que oferece praticidade e variedade para encontrar o presente perfeito, também atrai criminosos que se aproveitam da pressa e da emoção dos consumidores apaixonados. Inclusive, os brasileiros perderam R$ 3,5 bilhões com golpes em compras virtuais recentemente, de acordo com um levantamento da OLX, plataforma de compras online.