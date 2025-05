Com média de R$ 6,47, gasolina no Ceará está entre as mais caras do Brasil

Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) / Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Com o custo médio de R$ 6,47 por litro, o Ceará possui a segunda gasolina mais cara do Nordeste e a nona do Brasil. Contudo, na primeira semana de maio, o combustível era comercializado por, em média, R$ 6,55, ou seja, no mês, houve uma redução de R$ 0,08. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), coletados entre os dias 25 e 31 de maio. Confira mais abaixo os valores de todos os estados brasileiros.

Tanto Fortaleza quanto o Ceará detém preços acima da média regional do Nordeste, cuja quantia cobrada por litro está em R$ 6,26. No Brasil, o número chega a R$ 6,27. Veja os preços médios da gasolina pelo Brasil Acre: R$ 7,72



Amazonas: R$ 7,12



Rondônia: R$ 6,95



Roraima: R$ 6,95



Distrito Federal: R$ 6,64



Sergipe: R$ 6,60



Paraná: R$ 6,58



Santa Catarina: R$ 6,51



Ceará: R$ 6,47



Tocantins: R$ 6,49



Bahia: R$ 6,39



Goiás: R$ 6,33



Pernambuco: R$ 6,33



Pará: R$ 6,26



Alagoas: R$ 6,25



Rio Grande do Sul: R$ 6,16



Mato Grosso: R$ 6,15



São Paulo: R$ 6,14



Rio de Janeiro: R$ 6,13



Rio Grande do Norte: R$ 6,12



Espírito Santo: R$ 6,10



Minas Gerais: R$ 6,10



Paraíba: R$ 6,10



Amapá: R$ 6,06



Mato Grosso do Sul: R$ 6,05



Maranhão: R$ 5,90



Piauí: R$ 5,81 Óleo Diesel e S10 Com R$ 6,34 por litro, o Ceará teve o preço médio do diesel mais caro do Nordeste e o sétimo do Brasil no período pesquisado. Já o diesel S10 ficou em R$ 5,91. Em Fortaleza, o diesel S10 está em R$ 5,80 por litro, enquanto o valor do diesel não foi divulgado.

Já o custo do litro no Brasil foi de R$ 6 para o combustível e R$ 6,06 para o S10. No Nordeste, estava em R$ 5,94/L e R$ 5,90, respectivamente. Etanol e GNV O preço médio de revenda do etanol hidratado no Ceará foi de R$ 5,28 por litro, o mais caro do Nordeste na semana de 25 a 31 de maio. A Região, por sua vez, apresentou valor médio menor, de R$ 4,89 por litro, e o Brasil de R$ 4,27. Fortaleza ficou com R$ 5,29 por litro.