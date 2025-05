Preço do diesel cai no Ceará, mas gasolina e etanol registram alta em maio, aponta ValeCard

A queda acompanha o impacto do reajuste da Petrobras , que anunciou redução no preço do diesel vendido às distribuidoras no início do mês. Os dados foram apurados com base em transações realizadas entre os dias 1º e 26 de maio em mais de 25 mil postos de combustíveis em todo o Brasil.

O preço médio do diesel caiu no Ceará em maio, segundo levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, meios de pagamento e benefícios corporativos. O valor do litro do diesel no Estado passou de R$ 6,601 em abril para R$ 6,414 em maio — uma redução de 2,83%.

Por outro lado, a gasolina e o etanol ficaram mais caros para os motoristas cearenses. O preço médio da gasolina subiu 0,39%, passando de R$ 6,695 em abril para R$ 6,721 em maio. Já o etanol teve alta de 1,47%, saindo de R$ 4,912 para R$ 4,984 no mesmo período.



Variação dos preços no Ceará — Maio de 2025



​

Cenário nacional



Em todo o país, o diesel apresentou uma queda média de 2,28%, chegando a R$ 6,380. A gasolina teve redução tímida de 0,17%, sendo vendida a uma média de R$ 6,459, enquanto o etanol praticamente se manteve estável, com leve alta de 0,02%, chegando a R$ 4,502.



De acordo com Marcelo Braga, diretor de Mobilidade e Operações da ValeCard, o comportamento dos preços está ligado, principalmente, à queda do petróleo no mercado internacional. “A redução no preço do diesel nas refinarias, anunciada pela Petrobras em maio, somada à previsão de desaceleração econômica global, pode gerar algum alívio no bolso do consumidor nos próximos meses”, afirma.



Os dados também acompanham a tendência registrada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado pelo IBGE, que apontou uma queda de 0,29% no grupo de Transportes em maio — com destaque para a redução de 1,53% no preço do óleo diesel.