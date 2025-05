Preço do litro do diesel comum cai R$ 0,16 em uma semana no Ceará

Com a queda, o litro do diesel ficou com preço médio menor que o da gasolina, no Ceará / Crédito: Samuel Setubal

O preço médio do diesel comum (B S500) vendido no Ceará teve uma redução expressiva na última semana, com queda de 2,4%. O valor médio do litro do combustível baixou de R$ 6,49 para R$ 6,33 em um espaço de sete dias. Os dados são do levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Na sequência dos produtos que tiveram redução de preços no Ceará, conforme a pesquisa da ANP, no período, está o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP ou gás de cozinha), que baixou R$ 0,04, ou cerca de 0,4%, passando de R$ 109,61 para R$ 109,13, em média, o botijão de 13 kg. Também a gasolina comum teve redução, embora muito próxima da estabilidade, baixando 0,1%, no período analisado, passando de R$ 6,49 para R$ 6,48 por litro, em média. O menor preço do produto pode ser encontrado em Quixadá, onde pode custar R$ 5,38 o litro, e o maior preço em Itapipoca, onde pode ser achado a até R$ 6,89 o litro. Por sua vez, o preço médio da gasolina aditivada também ficou perto da estabilidade, porém, com ligeira alta de 0,3%, subindo de R$ 6,62 para R$ 6,64, o litro.