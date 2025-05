Taxas de juros recuam com IPCA-15 de maio perto do piso das estimativas e exterior

Os juros futuros fecharam a terça-feira, 27, em baixa, estimulada pelo IPCA-15 de maio perto do piso das estimativas dos analistas e pela queda dos títulos no mercado global. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 14,68%, de 14,72% ontem no ajuste. A do DI para janeiro de 2027 cedeu de 13,95% para 13,85% e do DI para janeiro de 2029, de 13,58% para 13,37%.

A curva local teve importante redução de inclinação, assim como a dos rendimentos dos Treasuries. As taxas longas hoje cederam no mundo todo. O mercado global de títulos foi influenciado pela possibilidade do Japão reduzir as emissões de títulos ultralongos, após a disparada das taxas em meio às preocupações fiscais no país. Nos EUA, o juro do T-Bond de 30 anos, que recentemente chegou a superar 5%, teve queda expressiva, negociado na casa de 4,92% nas mínimas à tarde.