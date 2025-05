Prazo para a declaração do IR 2025 acaba nesta sexta-feira, 30; confira

Os números foram divulgados pelo órgão às 7h45min desta quinta-feira, 29. No Brasil, ao todo cerca de 36 milhões de pessoas cumpriram com suas obrigações

Com 846.465 declarações do Imposto de Renda de 2025 já realizadas no Ceará, mais de 214 mil contribuintes ainda precisam acertar as contas com a Receita Federal (RF) para que o Estado alcance a meta de 1,06 milhão de declarações até esta sexta-feira, 30.

Os números foram divulgados pelo órgão às 7h45min desta quinta-feira, 29. Ele informou que, no Brasil, ao todo cerca de 36 milhões de pessoas cumpriram com suas obrigações, de um total de 46,2 milhões projetados. Veja mais abaixo quem precisa