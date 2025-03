ONS: Carga do SIN deve fechar março em 86.994 MW médios, alta anual de 4,2%

A projeção de carga de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN) foi revisada para 86.994 megawatts médios (MWm) em março, ligeira alta de 0,6% ante a previsão anterior, de acordo com o mais recente Programa Mensal da Operação (PMO), divulgado hoje pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Em relação ao mesmo mês do ano passado, o montante corresponde a uma alta de 4,2%.

No Sudeste/Centro-Oeste, principal centro de carga do SIN, a estimativa é de carga de 49.490 MWm, alta de 0,3% frente a projeção anterior, e de 3,6% na base anual de comparação.