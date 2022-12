Volkswagen declara utilizar energia elétrica 100% de fontes renováveis

A energia elétrica que abastece as quatro fábricas da Volkswagen do Brasil e seu Centro de Peças e Acessórios (PAC) vem de fontes renováveis com certificado I-REC

As quatro fábricas da Volkswagen do Brasil e o Centro de Peças e Acessórios (PAC), em Vinhedo (SP), utilizam energia elétrica 100% proveniente de fontes renováveis e com certificado do International REC Standard (I-REC).



As fábricas ficam localizadas em São Bernardo do Campo (SP), Taubaté (SP), São Carlos (SP) e São José dos Pinhais (PR).

O Certificado Internacional de Energia Renovável (em tradução livre) serve para comprovar que a energia elétrica consumida é proveniente de uma fonte de energia renovável, assinalando o compromisso do consumidor em diminuir o impacto ambiental.

Além de atestar que a energia é renovável, o certificado simboliza o engajamento com a diminuição de gases nocivos e do impacto gerado pelo consumo de energia.

Segundo a montadora, todas as unidades da Volkswagen do Brasil contam com a certificação ISO 50.001, um reconhecimento internacional de que a empresa é responsável energeticamente, estabelecendo sistemas e processos necessários para melhorar a eficiência do uso e consumo.





