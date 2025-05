Dois aeroportos do Ceará são contemplados em leilão do Governo Federal

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) lançará, na segunda quinzena de junho, o edital de processo simplificado para leilão de aeroportos regionais localizados na Amazônia Legal e no Nordeste. No Ceará, dois foram contemplados, nos municípios de Aracati e Cruz (Jericoacoara).

Nesta primeira fase, serão contemplados 19 aeródromos estratégicos, com validação do Tribunal de Contas da União (TCU) . O modelo definido pelo MPor foi aperfeiçoado após consulta pública iniciada em dezembro, período em que recebeu quase 200 contribuições.

“O crescimento do turismo de lazer e do turismo de negócios exige uma aviação regional cada vez mais robusta. Com o AmpliAR, vamos levar infraestrutura onde ela é essencial para o desenvolvimento do País”, destacou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

As empresas interessadas serão remuneradas por meio de aditivos que reequilibrarão os contratos vigentes. Assim, a previsão do governo é abrir as propostas em setembro e concluir os ajustes contratuais até o final do ano.

Os que não receberem propostas nesta rodada seguirão disponíveis, assim como novos lotes em futuras etapas do AmpliAR.